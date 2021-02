Politica, etica ed estetica: ecco “L’identità resistente” (Di domenica 28 febbraio 2021) Roma, 27 feb – Calato perfettamente nell’epoca storica in cui viviamo è l’opera di Marco Rizzo, L’identità resistente. Riflessioni filosofiche per un atteggiamento criticamente disposto (Passaggio Al Bosco, 2020, 107 pp, 10€). Viviamo in un momento in cui l’orgoglio per le proprie radici è una colpa, un errore ed è assolutamente giusto crocifiggere chi parla con trasporto e passione delle proprie radici. Anzi possibilmente è giusto usare termini anche infamanti, perché se usati in nome del Politicamente corretto nessuno oserà mai contestarli. Al limite si sentiranno applausi. Politica, etica ed estetica Non è un’opera di semplice lettura. E’ un saggio che affronta in modo piuttosto “filosofico” tre tematiche molto importanti, che oggi paiono dimenticate: Politica, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 28 febbraio 2021) Roma, 27 feb – Calato perfettamente nell’epoca storica in cui viviamo è l’opera di Marco Rizzo,. Riflessioni filosofiche per un atteggiamento criticamente disposto (Passaggio Al Bosco, 2020, 107 pp, 10€). Viviamo in un momento in cui l’orgoglio per le proprie radici è una colpa, un errore ed è assolutamente giusto crocifiggere chi parla con trasporto e passione delle proprie radici. Anzi possibilmente è giusto usare termini anche infamanti, perché se usati in nome delmente corretto nessuno oserà mai contestarli. Al limite si sentiranno applausi.ed estNon è un’opera di semplice lettura. E’ un saggio che affronta in modo piuttosto “filosofico” tre tematiche molto importanti, che oggi paiono dimenticate:, ...

