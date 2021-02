Polemica al Cpac | il palco su cui salirà Trump è a forma di simbolo nazista

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 28 febbraio 2021) Gli organizzatori smentiscono, ma il design delrealizzato alla Conferenza dei conservatori in corso ad Orlando e dal quale tra poche ore interverrà Donaldnel suo primo discorso pubblico da quando ha lasciato la Casa Bianca sta sollevando un polverone. “Sembra proprio un”, hanno attaccato in molti, facendo notare come il disegno ricordi non una svastica, ma la Runa Odal che durante la seconda guerra mondiale appariva sui vessilli e le uniformi della Settima divisione volontari di montagna delle SS ‘Prinze Eugen’, un reparto di fanteria che operò nell’ex Jugoslavia. Il nome Odal deriva dall’antica lingua germanica e significa “patrimonio”, “eredità”. Gli organizzatori delnegano quella che liquidano come “una calunnia, una teoria cospirazionista oltraggiosa e ...