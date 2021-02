Playstation 5, occhio alla nuova truffa che viaggia su Ebay (Di domenica 28 febbraio 2021) Dal momento della sua uscita ufficiale in pochi “eletti” hanno avuto la fortuna di acquistare, o ricevere, la nuovissima Playstation 5. Attenzione a una truffa che viaggia su Ebay. La… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 28 febbraio 2021) Dal momento della sua uscita ufficiale in pochi “eletti” hanno avuto la fortuna di acquistare, o ricevere, la nuovissima5. Attenzione a unachesu. La… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

GameHugITA : RT @PlayStationBit: Speso tutto il budget lo scorso mercoledì? Occhio a non farvi male con la nuova #promozione dedicata a quasi mille gioc… - PlayStationBit : Speso tutto il budget lo scorso mercoledì? Occhio a non farvi male con la nuova #promozione dedicata a quasi mille… - occhio_notizie : Playstation in vendita a prezzo conveniente, ma è una truffa: denunciato un 40enne - GGalaxyit : Occhio: non tutte le ventole di raffreddamento vanno bene per la vostra PS5. #PlayStation5 #Playstation… -