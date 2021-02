Playoff: Piacenza ai quarti, Milano in campo (Di domenica 28 febbraio 2021) Padova - Piacenza 1 - 3 (17 - 25, 20 - 25, 25 - 22, 20 - 25) — Piacenza supera Padova anche in gara - 2 e si qualifica ai quarti di finale dei play off dove troverà Trento. Ma ancora una volta la ... Leggi su gazzetta (Di domenica 28 febbraio 2021) Padova -1 - 3 (17 - 25, 20 - 25, 25 - 22, 20 - 25) —supera Padova anche in gara - 2 e si qualifica aidi finale dei play off dove troverà Trento. Ma ancora una volta la ...

zazoomblog : LIVE VOLLEY Padova-Piacenza 17-25 20-25 25-22 20-25 gara-2 preliminari Playoff Superlega 2021: DIRETTA - #VOLLEY… - trentinovolley : ????| PLAY OFF SCUDETTO 2021 Nei quarti di finale si rinnova la sfida con #Piacenza. Tutti i numeri del confronto ch… - EwaMac1 : RT @pilloledivolley: Playoff turno preliminare gara 2: Piacenza s’impone 3-1 su Padova anche in gara2 e si qualifica per i quarti di finale… - sportface2016 : #Volley, preliminari playoff: #Piacenza batte #Padova in gara-2 e vola ai quarti di finale - 0111_kaede : RT @pilloledivolley: Playoff turno preliminare gara 2: Piacenza s’impone 3-1 su Padova anche in gara2 e si qualifica per i quarti di finale… -