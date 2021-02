Pippo Franco a Domenica Live: 'Aiuto mio figlio a trovare la fidanzata' (Di domenica 28 febbraio 2021) a con : 'Aiuto mio figlio a trovare la fidanzata'. Al fianco dell'attore, il figlio Gabriele , ora, appunto, single. Sollecitato da Barbara D'Urso , Pippo Franco, riferendosi all'impegno nei confronti ... Leggi su leggo (Di domenica 28 febbraio 2021) a con : 'miola'. Al fianco dell'attore, ilGabriele , ora, appunto, single. Sollecitato da Barbara D'Urso ,, riferendosi all'impegno nei confronti ...

Ifederik1 : RT @DextertheB: Pippo Franco che cerca fidanzata per il figlio deve assolutamente diventare il nuovo format di #domenicalive dopo 'Claudio… - MarcoMatt92 : @StanisLaRochele @Fletcher_Lynd Pippo Franco che ricordiamo si chiama in realtà Francesco Pippo - domenicalive : Una #cabinagold scoppiettante con Pippo Franco e suo figlio Gabriele Pippo a #DomenicaLive! ?????? - Emanuel14661369 : GABRIELE FRANCO/ Papà Pippo testimonia: “Tra lui e Silvia c’erano già dei problemi” - Gif_di_Tina : #domenicalive La redazione di MDF che segue Pippo Franco e figlio per vedere se nominano Temptation Island -