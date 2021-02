Picco di contagi nel piccolo paese dell'alta Valle Seriana (Di domenica 28 febbraio 2021) Attilio Fontana, governatore della Lombardia, ha firmato l'ordinanza per attivare la zona rossa nel comune di Valgoglio Lombardia, Valgoglio in zona rossa: Fontana firma l’ordinanza su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 28 febbraio 2021) Attilio Fontana, governatorea Lombardia, ha firmato l'ordinanza per attivare la zona rossa nel comune di Valgoglio Lombardia, Valgoglio in zona rossa: Fontana firma l’ordinanza su Notizie.it.

petergomezblog : #Covid, in #Lombardia 4.243 contagi in 24 ore: picco di casi nel Milanese (1.072) e nel Bresciano (973). Altri 44 d… - MarlonJD1978 : @myrtamerlino Aspettiamo il picco di contagi in 8-10gg. Si segni il 9Marzo sul calendario...poi vada a rompere le s… - VTrend_it : Calcinaia, picco di contagi nelle ultime 48 ore - clapr71 : Tutto stabilito ... X chiuderci.. - PaoloZulberti : RT @DSantanche: A Milano è impennata di contagi: il picco atteso per il 20 marzo e la curva durerà un mese -