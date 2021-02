“Piangevo per Conte e per l’ingiustizia che ha subito”: le parole di Casalino dalla De Girolamo (Di domenica 28 febbraio 2021) Rocco Casalino ospite di Ciao Maschio fa finalmente luce su quelle lacrime che molti hanno notato ai suoi occhi durante la cerimonia di congedo da Palazzo Chigi dell’ex premier Giuseppe Conte. Ecco le rivelazioni che Casalino ha rilasciato alla conduttrice Nunzia De Girolamo con l’ex portavoce che si è scagliato contro alcuni atteggiamenti omofobici che ha riscontrato durante il suo mandato da parte di stampa e opposizione. “Lavorare con Conte è crescere” Come prima cosa, Rocco Casalino non perde un secondo per tessere le lodi dell’ex premier di cui era portavoce: “Conte è una persona unica, ha una dote per cui ti arriva al cuore”, ha dichiarato. “A volte mi fa uno sguardo e mi arriva al cuore. È uscito da palazzo Chigi con dignità ed ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 28 febbraio 2021) Roccoospite di Ciao Maschio fa finalmente luce su quelle lacrime che molti hanno notato ai suoi occhi durante la cerimonia di congedo da Palazzo Chigi dell’ex premier Giuseppe. Ecco le rivelazioni cheha rilasciato alla conduttrice Nunzia Decon l’ex portavoce che si è scagliato contro alcuni atteggiamenti omofobici che ha riscontrato durante il suo mandato da parte di stampa e opposizione. “Lavorare conè crescere” Come prima cosa, Rocconon perde un secondo per tessere le lodi dell’ex premier di cui era portavoce: “è una persona unica, ha una dote per cui ti arriva al cuore”, ha dichiarato. “A volte mi fa uno sguardo e mi arriva al cuore. È uscito da palazzo Chigi con dignità ed ...

