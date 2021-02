Philipp Plein 28 febbraio 2021 sfila alla Milano Fashion Week

(Di domenica 28 febbraio 2021) . Ambientazioni digital prendono forma a suon di musica. Scheletri dorati bno ritmi etnici sfoggiando gli accessori della nuova collezione firmata, mentre teschi argentati indossano occhiali neri decorati. Scheletri che come statue cambiano pelle per vestirsi delle creazioni dell’eclettico designer. Ambientazioni di città futuristiche dove sfrecciano potenti macchine ricoperte dalle stampe classiche di. Poi è la volta di un grosso gorilla nero che tra morbide evoluzioni mostra capi morbidi dlinea comoda su stampe in nero che si stagliano su fondo bianco. Capre portate al guinzaglio indossano gioielli al posto del collare. Il mondo delle scarpe prende spesso la scena. Scarpe dlinea sportiva e innovativa, strette da lacci ...

La sua carriera decollò in quegli anni: Kasia ha lavorato per brand di moda come, Hunkemoller International e Vivienne Westwood. In tv partecipò anche alla versione vip di Hell's ...Specchio dei tempi, la moda riflette le contraddizioni del momento che viviamo: se il presente è ancora buio, guarda al futuro immaginando un domani in technicolor dove tornare a muoversi e incontrars ...«Torneremo presto a vivere e a fare festa in giro per il mondo, da Milano a tutte le capitali», ha esordito lo stilista alla guida del suo marchio ...