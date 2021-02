"Per 2 milioni di euro lo faccio". La proposta indecente di Rocco Casalino a Berlusconi: ecco fino a dove si è spinto (Di domenica 28 febbraio 2021) Uomo-ovunque, ormai, Rocco Casalino. L'ex portavoce di Giuseppe Conte fa il giro di tutte le televisioni per promuovere il suo libro. E non si fa mancare letteralmente nulla, compresa Striscia la Notizia. E il tg satirico anticipa alcuni estratti dell'intervista a Casalino che verrà trasmessa nella puntata in onda domani sera, lunedì 1 marzo, su Canale 5 a partire dalle 20.35. L'ex gieffino, infatti, si è fatto intervistare dall'inviato Pinuccio nella nuova rubrica "Rai Scoglio 24", che fa il verso al servizio all-news di Viale Mazzini. E Casalino le spara grossissime: "Per due milioni di euro andrei a fare il portavoce di Silvio Berlusconi, di Matteo Renzi mai", per esempio. In verità, a bruciapelo, quando Pinuccio gli chiede se farebbe il ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 28 febbraio 2021) Uomo-ovunque, ormai,. L'ex portavoce di Giuseppe Conte fa il giro di tutte le televisioni per promuovere il suo libro. E non si fa mancare letteralmente nulla, compresa Striscia la Notizia. E il tg satirico anticipa alcuni estratti dell'intervista ache verrà trasmessa nella puntata in onda domani sera, lunedì 1 marzo, su Canale 5 a partire dalle 20.35. L'ex gief, infatti, si è fatto intervistare dall'inviato Pinuccio nella nuova rubrica "Rai Scoglio 24", che fa il verso al servizio all-news di Viale Mazzini. Ele spara grossissime: "Per duediandrei a fare il portavoce di Silvio, di Matteo Renzi mai", per esempio. In verità, a bruciapelo, quando Pinuccio gli chiede se farebbe il ...

