(Di domenica 28 febbraio 2021) Le puntate di2 arriveranno sua partire dal 28, continuando la storia di Alfred e di Thomas Wayne.2 arriverà sugli schermi italiani, grazie ae la data di uscita per il debutto dell'attesa secondaè il 28. Il progetto è tratto dai fumetti di DC Comics e racconta la giovinezza di Alfred, personaggio interpretato da Jack Bannon. Nella seriesi mostra Alfred quando è un ventenne ed è un ex soldato della SAS britannica che avvia una impresa di vigilanza nella Londra degli anni '60, ritrovandosi a lavorare con il giovane miliardario Thomas Wayne (Ben Aldridge - Our Girl, Reign, Fleabag), futuro padre di Bruce Wayne. Un anno dopo gli eventi …

cinemaniaco_fb : ?????????????? Pennyworth 2: la nuova stagione dal 28 febbraio su Starzplay -

Ultime Notizie dalla rete : Pennyworth nuova

Movieplayer.it

È qui, nella zona neutrale del West End, che ritroviamo Alfred. Dopo anni passati nell'esercito britannico e grazie all'addestramento nella SAS, Alfred ha imparato a essere un cinico ...Con unaminaccia in arrivo, Batman e Wonder Woman decidono di mettere insieme una squadra di ...di Nuidis Vulko Jesse Eisenberg nei panni di Lex Luthor Jeremy Irons nei panni di Alfred...La nostra intervista al creatore di Pennyworth (la stagione 2 dal 28 febbraio su StarzPlay) e Gotham, e come si è mosso nel vasto universo di Batman. Dal 28 febbraio arriva su StarzPlay la seconda sta ...Uscite Apple Tv Plus e StarzPlay a marzo 2021 le serie tv i film e i documentari in arrivo da For All Mankind, Pennyworth ...