Paura sul GRA, autobus Atac “storico” avvolto dalle fiamme: «Vettura in servizio da 20 anni» (Di domenica 28 febbraio 2021) Attimi di Paura stamattina sul GRA (Grande Raccordo Anulare) di Roma. Un bus dell’azienda Atac, in quel momento fuori servizio, è stato interessato da un incendio all’altezza dello svincolo di Tor Bella Monaca. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Nessun problema per le persone. La Vettura, rende noto l’azienda, “era in servizio da quasi 20 anni”. Leggi anche: Roma, ecco i nuovi bus acquistati da Atac e Comune: «Così servizio migliore» su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 28 febbraio 2021) Attimi distamattina sul GRA (Grande Raccordo Anulare) di Roma. Un bus dell’azienda, in quel momento fuori, è stato interessato da un incendio all’altezza dello svincolo di Tor Bella Monaca. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Nessun problema per le persone. La, rende noto l’azienda, “era inda quasi 20”. Leggi anche: Roma, ecco i nuovi bus acquistati dae Comune: «Cosìmigliore» su Il Corriere della Città.

CorriereCitta : Paura sul GRA, autobus Atac “storico” avvolto dalle fiamme: «Vettura in servizio da 20 anni» - gaiagioiared : RT @_cieloitalia: Mica li capisco quelli che sul profilo hanno la foto in mascherina.. E che roba è? Distanziamento social.. Hanno paura de… - oslaz : Roma, bus Atac prende fuoco sul Raccordo Anulare: paura tra gli automobilisti - Alessan19274511 : RT @_cieloitalia: Mica li capisco quelli che sul profilo hanno la foto in mascherina.. E che roba è? Distanziamento social.. Hanno paura de… - FZacchia : @StefanoFeltri @matteorenzi @OttoemezzoTW Io la tv generalista non la guardo. Perché non lo fate sul canale di… -

Ultime Notizie dalla rete : Paura sul Ilenia uccisa a Faenza, l'ex marito chiese a un'amica: 'Conosci qualcuno che può farle del male?' Sul punto, una persona di fiducia della defunta ha raccontato agli investigatori che poco prima dell'ultimo Natale, la 46enne le aveva confidato di avere paura perché si sentiva minacciata e di ...

Roma - Milan, dentro o fuori. E l'Inter attende con fiducia ... ma non abbiamo paura di nessuno. Sarà una gara importante, uno scontro diretto in cui i punti ... che punta a sedersi in poltrona con ben 7 punti di vantaggio sul Milan. Per farlo però è necessario ...

Incidente tra due auto, paura sul Sempione Prima Milano Ovest "Anche a Campobasso in campo senza paura" Per il resto solo vittorie. Ma il Castelfidardo all’andata ha messo il bavaglio ai rossoblu fermandoli sul pari. "Penso più per meriti nostri che per demeriti loro. Fu una partita molto intensa dove ...

Foto con la maschera d'ossigeno…" Una delle ultime storie pubblicate dal noto attaccante sul suo profilo Instagram sta facendo discutere molto il mondo del calcio e non solo. Mauro Icardi spaventa i fan con la storia… Leggi ...

punto, una persona di fiducia della defunta ha raccontato agli investigatori che poco prima dell'ultimo Natale, la 46enne le aveva confidato di avereperché si sentiva minacciata e di ...... ma non abbiamodi nessuno. Sarà una gara importante, uno scontro diretto in cui i punti ... che punta a sedersi in poltrona con ben 7 punti di vantaggioMilan. Per farlo però è necessario ...Per il resto solo vittorie. Ma il Castelfidardo all’andata ha messo il bavaglio ai rossoblu fermandoli sul pari. "Penso più per meriti nostri che per demeriti loro. Fu una partita molto intensa dove ...Una delle ultime storie pubblicate dal noto attaccante sul suo profilo Instagram sta facendo discutere molto il mondo del calcio e non solo. Mauro Icardi spaventa i fan con la storia… Leggi ...