Pattinaggio artistico | Kamila Valieva vince le Finali della Coppa Di Russia Sprofonda Kostornaia

(Di domenica 28 febbraio 2021) È andata come probabilmente i più attenti si aspettavano, nel bene e nel male. Ha il saporesentenza il responso delleDi2021, competizione interna disvoltasi alla Mega Sport Arena di Mosca questo fine settimana, ultimo evento utile per stabilire in modo definitivo la squadra che partirà alla volta dei Campionati Mondiali di Stoccolma (Svezia), in programma dal 22 al 28 marzo. Nella specialità individuale femminile infatti, è emerso in maniera evidente il dominio del Team guidato da Eteri Tutberidze e la relativa gestione più che discutibile di Alena. Sì perché la classifica, in tal senso, è esemplificativa:la favorita...

Dal 31 agosto al 10 settembre si è svolto a Riccione il Campionato Italiano ACSI di pattinaggio artistico. Parte bene l'avventura azzurra alla Challenge Cup 2021, Trofeo internazionale di pattinaggio artistico in scena questo weekend alla De Uithof de L'Aia, in Olanda. Nella competitiva gara della specialità maschile infatti Gabriele Frangipani ha chiuso al secondo posto lo short program con 70.86 (38.02, 32.84), alle spalle del solo britannico Graham Newberry, leader con 73.61. Il pattinaggio vittoriese, ma anche altre realtà sportive, non rimarranno senza una pista di allenamento. Chiusa la disponibilità del Victoria che sarà adibito ad altro non è rimasto che chiedere aiuto.