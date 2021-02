Pasdaran alla guerra in Medio Oriente, tra missili e destabilizzazione (Di domenica 28 febbraio 2021) I Pasdaran nel mese di febbraio hanno dato una dimostrazione delle capacità operative tecniche e tattiche, andando a destabilizzare con azioni di varia intensità diversi fronti della regione Mediorientale, per complicare il già difficile percorso verso il dialogo con l’Iran. I tentacoli dei Guardiani della rivoluzione iraniana si allungano su diversi teatri, dallo Yemen al Golfo dell’Oman risalendo per l’Iraq verso la Siria e il Libano. Il gruppo è una realtà complessa con all’interno posizioni diverse. Una fazione, insieme alle proprie connessioni politiche, ha estremo interesse nel continuare nella regione un costante ingaggio muscolare a media intensità e tenere il paese isolato dall’Occidente. È un modo per far fruttare i propri legami col mondo dell’industria militare, accettato dal gruppo perché crea un filone ideologico narrativo da trasformare ... Leggi su formiche (Di domenica 28 febbraio 2021) Inel mese di febbraio hanno dato una dimostrazione delle capacità operative tecniche e tattiche, andando a destabilizzare con azioni di varia intensità diversi fronti della regionerientale, per complicare il già difficile percorso verso il dialogo con l’Iran. I tentacoli dei Guardiani della rivoluzione iraniana si allungano su diversi teatri, dallo Yemen al Golfo dell’Oman risalendo per l’Iraq verso la Siria e il Libano. Il gruppo è una realtà complessa con all’interno posizioni diverse. Una fazione, insieme alle proprie connessioni politiche, ha estremo interesse nel continuare nella regione un costante ingaggio muscolare a media intensità e tenere il paese isolato dall’Occidente. È un modo per far fruttare i propri legami col mondo dell’industria militare, accettato dal gruppo perché crea un filone ideologico narrativo da trasformare ...

