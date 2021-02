Paramount+ | ViacomCBS lancia la propria sfida in streaming Nuove serie tv basate su film cult e il ritorno di Criminal Minds

(Di domenica 28 febbraio 2021)Con una combinazione di eventi sportivi live, notiziari,e intrattenimento,è pronta ad accendere, lanuova piattaforma di contenuti direct-to-consumer. Svelata nell’Investor day della multinazionale, la nuova realtà divedrà la luce il 4 marzo negli Usa, in America Latina e Canada. A seguire, il lancio in Nord Europa il 25 marzo e in Australia nel secondo semestre dell’anno (con il rebrand di 10 All Access). La strategia è chiara: presidiare i segmenti dei mercati free, premium e a pagamento attraverso i vari servizi del gruppo. Così – ha annunciato il broadcaster statunitense – Pluto TV (che arriverà in Italia entro il 2021) e la piattaforma Showtime creeranno “un nuovo ecosistema integrato di offerta” con ...

Il franchise di Yellowstone rappresenta uno dei titoli chiave sul qualeintende costruire il catalogo del neonato servizio streaming+ , precedentemente conosciuto col nome di CBS ...... gli annunci dell'Investor Day Svariate le importanti notizie offerte dall'Investor Day di. Il 4 marzo CBS All Access sarà sostituito da+ e, in vista di tale lancio, ecco alcuni ...ViacomCBS ha annunciato di avere un gran numero di adattamenti della serie dalla libreria di film Paramount in cantiere per il suo servizio di live ...Paramount+ ha deciso di investire in reboot di grandi classici. In arrivo anche le serie tv di «Love Stroy», «Attrazione Fatale» e il revival di «Frasier» ...