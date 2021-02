Papa Francesco: morirò da Papa o emerito, a Roma. Non tornerò in Argentina (Di domenica 28 febbraio 2021) Papa Francesco lascia aperta la possibilità di diventare un Pontefice emerito, quindi di rinunciare alla carica. E dice anche di non avere paura della morte L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 28 febbraio 2021)lascia aperta la possibilità di diventare un Pontefice, quindi di rinunciare alla carica. E dice anche di non avere paura della morte L'articolo proviene da Firenze Post.

Avvenire_Nei : Papa Francesco: non ho paura della morte e la immagino a Roma - vaticannews_it : #26febbraio L’auto era stata donata a #PapaFrancesco, la vendita del mezzo ha permesso la realizzazione di due prog… - vaticannews_it : #27febbraio il presidente della #Cei cardinale Bassetti: presentata al Papa una proposta per avviare il cammino sin… - ErikAldjp : RT @Corriere: Papa Francesco: «Verrà un nuovo Diluvio se non cambiamo strada sul clima e i ghiacciai» - cesarebrogi1 : RT @M_RSezione: “La Chiesa «ha un ruolo pubblico che non si esaurisce nelle sue attività di assistenza o di educazione» ma che si adopera p… -