Papa Francesco: "In Quaresima digiunare dai pettegolezzi e dalle maldicenze" (Di domenica 28 febbraio 2021) L'Angelus di Papa Francesco di domenica 28 febbraio: "Portate sempre un piccolo Vangelo in tasca". CITTA' DEL VATICANO – L'Angelus di Papa Francesco di domenica 28 febbraio. Come successo già in passato, il Pontefice si è affacciato alla finestra finestra dello studio nel Palazzo Apostolico del Vaticano per pregare insieme ai fedeli. L'ultimo appuntamento prima del viaggio storico in Iraq, in programma dal 5 all'8 marzo. L'Angelus di Papa Francesco Dopo essersi soffermato sul secondo Vangelo della seconda domenica di Quaresima, Papa Francesco ha chiesto la liberazione delle 317 ragazze rapite in Nigeria. Un appello idealmente accolto dai rapitori visto che, qualche ora dopo, è stata comunicata la notizia del ritorno in ...

