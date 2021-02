Papa Francesco e l'ansia, le nevrosi, la paura della morte (Di domenica 28 febbraio 2021) AGI - "Non ho paura della morte e la immagino a Roma", "come Papa in carica o emerito". Lo afferma Papa Francesco in una intervista anticipata dal quotidiano argentino La Nacion. Si tratta di un colloquio avvenuto due anni fa, il 16 febbraio 2019, con il giornalista e medico Nelson Castro per un suo libro sulla salute dei Papi. Il Pontefice oltre a parlare del tema della morte, dialoga sull'operazione al polmone e sulle ansie nel periodo della dittatura quando nascondeva i perseguitati. Ma anche della psichiatra alla quale, sempre in quel periodo della dittatura, raccontava cosa gli succedeva e gli aiuti che riceveva per i test per i novizi. Francesco afferma di sentirsi bene e pieno ... Leggi su agi (Di domenica 28 febbraio 2021) AGI - "Non hoe la immagino a Roma", "comein carica o emerito". Lo affermain una intervista anticipata dal quotidiano argentino La Nacion. Si tratta di un colloquio avvenuto due anni fa, il 16 febbraio 2019, con il giornalista e medico Nelson Castro per un suo libro sulla salute dei Papi. Il Pontefice oltre a parlare del tema, dialoga sull'operazione al polmone e sulle ansie nel periododittatura quando nascondeva i perseguitati. Ma anchepsichiatra alla quale, sempre in quel periododittatura, raccontava cosa gli succedeva e gli aiuti che riceveva per i test per i novizi.afferma di sentirsi bene e pieno ...

