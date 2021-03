Paolo Hendel si racconta | chi lo ha ispirato | quelle mele spaccate in fronte e l' uso corretto delle parolacce

Pietro74675582 : RT @Herbert403: “Renzi ha preso soldi dai sauditi, mica poteva dire che sono una dittatura sanguinaria”. L’amara ironia di Paolo Hendel che… - AncheNo19 : RT @Herbert403: “Renzi ha preso soldi dai sauditi, mica poteva dire che sono una dittatura sanguinaria”. L’amara ironia di Paolo Hendel che… - GorettiGrisi : RT @GrossetoNotizie: “Toscanacci”: lo spettacolo con Paolo Hendel rende omaggio a Luciano Bianciardi - GrossetoNotizie : “Toscanacci”: lo spettacolo con Paolo Hendel rende omaggio a Luciano Bianciardi - AnnaAnnaberna : Paolo Hendel e la testimonianza sul vaccino Covid: 'Un signore lo ha fatto e ha avuto un disturbo alla vista finché… -

Ultime Notizie dalla rete : Paolo Hendel

Il Tirreno

Ci sarà da ridere con ' Toscanacci. Risate e altri anticorpi " Speciale Luciano Bianciardi '. Lo spettacolo, prodotto da Guascone Teatro, con, Riccardo Goretti e Andrea Kaemmerle, e organizzato dal Comune di Grosseto in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo onlus, sarà in diretta streaming venerdì 26 febbraio , alle ...Lo spettacolo prodotto da Guascone Teatro con, Riccardo Goretti e Andrea Kaemmerle, e organizzato dal Comune di Grosseto in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo onlus, sarà ...Oggi alle 21, in streaming dal Teatro degli Industri, lo spettacolo di Kaemmerle, Hendel e Goretti, che è dedicato all’autore maremmano ...Ci sarà da ridere con "Toscanacci. Risate e altri anticorpi – Speciale Luciano Bianciardi", in programma venerdì 26 febbraio ...