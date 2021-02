Palermo, terremoto in panchina: Boscaglia esonerato, spunta il nome di Legrottaglie. Le ultime (Di domenica 28 febbraio 2021) Nella tarda serata di ieri l'ufficialità: Roberto Boscaglia non è più l'allenatore del Palermo.A seguito dell'ennesima sconfitta rimediata in campionato, questa volta sul campo della Viterbese, il club di viale del Fante ha scelto di sollevare dall'incarico il tecnico originario di Gela. La guida tecnica della Prima Squadra è stata affidata al momento a Giacomo Filippi, secondo di Boscaglia, con i rosanero che nella giornata di oggi andranno in ritiro per iniziare la marcia di avvicinamento al derby contro il Catania, in programma mercoledì sera allo Stadio "Massimino".Una soluzione momentanea o definitiva? In casa Palermo sono ore di riflessione. La dirigenza rosanero nei prossimi giorni deciderà se proseguire con Filippi o se ingaggiare un nuovo tecnico. In quel caso, secondo quanto riportato da 'TuttoMercatoWeb', ... Leggi su mediagol (Di domenica 28 febbraio 2021) Nella tarda serata di ieri l'ufficialità: Robertonon è più l'allenatore del.A seguito dell'ennesima sconfitta rimediata in campionato, questa volta sul campo della Viterbese, il club di viale del Fante ha scelto di sollevare dall'incarico il tecnico originario di Gela. La guida tecnica della Prima Squadra è stata affidata al momento a Giacomo Filippi, secondo di, con i rosanero che nella giornata di oggi andranno in ritiro per iniziare la marcia di avvicinamento al derby contro il Catania, in programma mercoledì sera allo Stadio "Massimino".Una soluzione momentanea o definitiva? In casasono ore di riflessione. La dirigenza rosanero nei prossimi giorni deciderà se proseguire con Filippi o se ingaggiare un nuovo tecnico. In quel caso, secondo quanto riportato da 'TuttoMercatoWeb', ...

WiAnselmo : #Palermo, terremoto in panchina: Boscaglia esonerato, spunta il nome di Legrottaglie. Le ultime - Mediagol : #Palermo, terremoto in panchina: Boscaglia esonerato, spunta il nome di Legrottaglie. Le ultime - RobertoGueli : Terremoto al Palermo, esonerato Boscaglia: squadra affidata a Filippi - GDS_it : Terremoto al #Palermo, esonerato #Boscaglia: squadra affidata a #Filippi - corrmezzogiorno : #Palermo Vd|Drone in volo su Poggioreale, distrutta dal terremoto del 1968 -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo terremoto Terremoto al Palermo, esonerato Boscaglia: squadra affidata a Filippi Il Palermo esonera Roberto Boscaglia. Dopo la sconfitta contro la Viterbese la dirigenza del Palermo decide il cambio in panchina. La comunicazione arrivata 10 minuti prima della mezzanotte. Il ko subito ieri per 1 - 0 allo stadio Enrico Rocchi di Viterbo, secondo consecutivo, ha accelerato ...

Terremoto Italia oggi, venerdì 26 febbraio 2021: scossa M 3.1 Mar Adriatico - Dati INGV ... sisma di magnitudo 2.2 a Gangi , in provincia di Palermo , ipocentro a 8 chilometri di profondità, evento sismico a 38 km da Caltanissetta, 71 km da Bagheria e 80 km da Agrigento. FORTE TERREMOTO M ...

Terremoto al Palermo, esonerato Boscaglia: squadra affidata a Filippi Giornale di Sicilia Palermo, traffico a livelli pre-pandemia: ecco perché il Comune riattiva la Ztl L’assessore alla Mobilità Giusto Catania: “Bus vuoti, troppe auto in giro. E lo smog favorisce il virus” CONTINUA QUI ...

Palermo Calcio: esonerato l’allenatore Roberto Boscaglia Il presidente del Palermo, Dario Mirri, ha ufficialmente esonerato il tecnico Roberto Boscaglia. Lo ha reso noto la stessa società tramite un comunicato stampa. Dopo la sconfitta di oggi contro la Vit ...

Ilesonera Roberto Boscaglia. Dopo la sconfitta contro la Viterbese la dirigenza deldecide il cambio in panchina. La comunicazione arrivata 10 minuti prima della mezzanotte. Il ko subito ieri per 1 - 0 allo stadio Enrico Rocchi di Viterbo, secondo consecutivo, ha accelerato ...... sisma di magnitudo 2.2 a Gangi , in provincia di, ipocentro a 8 chilometri di profondità, evento sismico a 38 km da Caltanissetta, 71 km da Bagheria e 80 km da Agrigento. FORTEM ...L’assessore alla Mobilità Giusto Catania: “Bus vuoti, troppe auto in giro. E lo smog favorisce il virus” CONTINUA QUI ...Il presidente del Palermo, Dario Mirri, ha ufficialmente esonerato il tecnico Roberto Boscaglia. Lo ha reso noto la stessa società tramite un comunicato stampa. Dopo la sconfitta di oggi contro la Vit ...