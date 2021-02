Palermo, rosanero da oggi in ritiro a Ragusa: in tre salteranno il derby contro il Catania (Di domenica 28 febbraio 2021) Poco prima di mezzanotte l’ufficialità: Roberto Boscaglia non è più l’allenatore del Palermo.A seguito dell'ennesima battuta d'arresto in campionato, il club di viale del Fante ha scelto di sollevare dall’incarico il tecnico originario di Gela. La guida tecnica della Prima Squadra è stata affidata al momento a Giacomo Filippi, secondo di Boscaglia, con i rosanero che nella giornata di oggi andranno in ritiro, a Ragusa, per iniziare la marcia di avvicinamento alla delicata sfida contro il Catania, in programma mercoledì sera allo Stadio "Massimino".Filippi, che aveva sostituito Boscaglia quando l'allenatore ex Virtus Entella aveva contratto il Coronavirus, debutterà sulla panchina del Palermo proprio in occasione del match valido per la ventottesima ... Leggi su mediagol (Di domenica 28 febbraio 2021) Poco prima di mezzanotte l’ufficialità: Roberto Boscaglia non è più l’allenatore del.A seguito dell'ennesima battuta d'arresto in campionato, il club di viale del Fante ha scelto di sollevare dall’incarico il tecnico originario di Gela. La guida tecnica della Prima Squadra è stata affidata al momento a Giacomo Filippi, secondo di Boscaglia, con iche nella giornata diandranno in, a, per iniziare la marcia di avvicinamento alla delicata sfidail, in programma mercoledì sera allo Stadio "Massimino".Filippi, che aveva sostituito Boscaglia quando l'allenatore ex Virtus Entella aveva contratto il Coronavirus, debutterà sulla panchina delproprio in occasione del match valido per la ventottesima ...

