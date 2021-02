**Palermo: Musumeci, 'ottantenni in fila senza vaccino? Chiesta relazione al direttore'** (Di domenica 28 febbraio 2021) Palermo, 28 feb. (Adnkronos) - "Ho chiesto una relazione al direttore generale e valutare gli estremi per una contestazione al responsabile". Lo ha detto all'Adnkronos il Governatore siciliano Nello Musumeci, parlando del gruppo di ottantenni in fila per ore che non hanno potuto fare il vaccino perché non c'era nessuno all'ospedale Barone Lombardo di Canicattì. "Non sono ammesse distrazioni su questo fronte", aggiunge. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 28 febbraio 2021) Palermo, 28 feb. (Adnkronos) - "Ho chiesto unaalgenerale e valutare gli estremi per una contestazione al responsabile". Lo ha detto all'Adnkronos il Governatore siciliano Nello, parlando del gruppo diinper ore che non hanno potuto fare ilperché non c'era nessuno all'ospedale Barone Lombardo di Canicattì. "Non sono ammesse distrazioni su questo fronte", aggiunge.

