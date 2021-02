**Palermo: Musumeci, 'ottantenni in fila senza vaccino? Chiesta relazione al direttore'** (Di domenica 28 febbraio 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 28 febbraio 2021) su Notizie.it.

TV7Benevento : **Palermo: Musumeci, 'ottantenni in fila senza vaccino? Chiesta relazione al direttore'**... - NuovoSud : Covid, Musumeci proroga ordinanza per controlli di chi arriva in Sicilia - live_palermo : Covid Sicilia, Musumeci: 'Possibile uscita dal tunnel entro l'anno' - micheleaurilio : RT @StefaniaPetyx: Nei paesi sani..si lascia spazio ai più giovani la reg. siciliana invece ri..prova a tenere i vecchi burocrati (anche qu… - teresapianelli : RT @StefaniaPetyx: Nei paesi sani..si lascia spazio ai più giovani la reg. siciliana invece ri..prova a tenere i vecchi burocrati (anche qu… -