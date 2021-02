Pace fiscale: saldo e stralcio e nuova rottamazione per le cartelle sotto i 5mila euro (Di domenica 28 febbraio 2021) Il Governo Draghi al lavoro sul nuovo Decreto fiscale: sul tavolo saldo e stralcio e nuova rottamazione, oltre alla proroga delle scadenze per la rottamazione ter. Prima, un intervento dell’ultimo minuto finalizzato a fermare le rate della rottamazione-ter a poche ore dalla scadenza del primo marzo. Poi, nei prossimi giorni – dopo il giuramento dei sottosegretari, L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di domenica 28 febbraio 2021) Il Governo Draghi al lavoro sul nuovo Decreto: sul tavolo, oltre alla proroga delle scadenze per later. Prima, un intervento dell’ultimo minuto finalizzato a fermare le rate della-ter a poche ore dalla scadenza del primo marzo. Poi, nei prossimi giorni – dopo il giuramento deisegretari, L'articolo proviene da Leggilo.org.

