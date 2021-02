leggoit : Ostia, violenze domestiche: arrestati tre uomini in poche ore -

Ultime Notizie dalla rete : Ostia violenze

Tre persone, tutti uomini, di 20, 28 e 68 anni, sono stati arrestati dai carabinieri diin tre diverse circostanze per violenza contro le loro rispettive compagne o ex compagne. Il ...di...Non si ferma l'attività di controllo che i Carabinieri distanno portando avanti per garantire la sicurezza sul territori per prevenire e reprimere i reati in genere. E' sempre alta in particolare l'attenzione sugli episodi di violenza maturati in ...Tre persone, tutti uomini, di 20, 28 e 68 anni, sono stati arrestati dai carabinieri di Ostia in tre diverse circostanze per violenza contro le loro rispettive compagne o ...Tre persone, tutti uomini, di 20, 28 e 68 anni, sono stati arrestati dai carabinieri di Ostia in tre diverse circostanze per violenza contro le loro rispettive compagne o ex compagne. Il ...