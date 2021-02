Orsato ospite di 90? minuto: svolta storica per gli arbitri (Di domenica 28 febbraio 2021) svolta clamorosa nel mondo arbitrale. Nel segno della rivoluzione voluta dal neo eletto presidente dell’ Aia, Alfredo Trentalange, l’arbitro Daniele Orsato sarà ospite della trasmissione sportiva,90? minuto, condotta da Enrico Varriale in onda su Rai Uno domenica 28 febbraio. arbitri in tv: cosa significa? Sicuramente si tratta di un cambiamento epocale finalizzare finalmente a trasmettere un ‘immagine di trasparenza alla classe arbitrale che per troppi anni è finita nell’occhio del ciclone combattendo contro dubbi e sospetti soprattutto nel periodo di Calciopoli. Sarà dunque Danielo Orsato, eletto miglior arbitro del mondo per il 2020 dall’ Iffhs, ad inaugurare questa nuova tendenza che potrebbe in futuro autorizzare le interviste delle giacchette nere al termine delle ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 28 febbraio 2021)clamorosa nel mondo arbitrale. Nel segno della rivoluzione voluta dal neo eletto presidente dell’ Aia, Alfredo Trentalange, l’arbitro Danielesaràdella trasmissione sportiva,90?, condotta da Enrico Varriale in onda su Rai Uno domenica 28 febbraio.in tv: cosa significa? Sicuramente si tratta di un cambiamento epocale finalizzare finalmente a trasmettere un ‘immagine di trasparenza alla classe arbitrale che per troppi anni è finita nell’occhio del ciclone combattendo contro dubbi e sospetti soprattutto nel periodo di Calciopoli. Sarà dunque Danielo, eletto miglior arbitro del mondo per il 2020 dall’ Iffhs, ad inaugurare questa nuova tendenza che potrebbe in futuro autorizzare le interviste delle giacchette nere al termine delle ...

FBiasin : 'Domani #Orsato ospite a Novantesimo Minuto'. Ci voleva #Trentalange per far uscire la classe arbitrale dal Medioevo. - SerieTvserie : Novantesimo Minuto, un arbitro in attività ospite: è svolta storica - Cagliari_1920 : Svolta storica in Serie A: Orsato ospite in tv a 90° minuto - OdeonZ__ : Trentalange manda gli arbitri in tv: oggi Orsato a 90° Minuto - infoitsport : Svolta storica in Serie A: Orsato ospite in tv a 90° minuto -