Orsato: «Facciamo errori ma li ammettiamo. Pjanic andava espulso» (Di domenica 28 febbraio 2021) Daniele Orsato si rende protagonista di una prima volta storica: un arbitro ancora in attività intervistato in uno studio televisivo Daniele Orsato interviene ai microfoni di Rai Sport nel corso di “90° Minuto”. Le sue parole. ARBITRI IN TV – «Il presidente ha dato una grande occasione a tutti e l’AIA punta con condivisione e trasparenza a questo progetto. Noi gli errori sicuramente lo Facciamo e non ci siamo tirati dietro nell’ammetterlo e mai lo faremo. Cerchiamo di commetterne sempre meno». DIFFERENZA ARBITRAGGIO EUROPA/ITALIA – «Bisognerebbe controllare i numeri. Io non cambio il mio modo di arbitrare, non trovo questa grande differenza. Se le nostre squadre hanno difficoltà dovete dirlo voi con i numeri». errori – «Sicuramente non siamo felici e andiamo a vedere il motivo per cui abbiamo sbagliato ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 28 febbraio 2021) Danielesi rende protagonista di una prima volta storica: un arbitro ancora in attività intervistato in uno studio televisivo Danieleinterviene ai microfoni di Rai Sport nel corso di “90° Minuto”. Le sue parole. ARBITRI IN TV – «Il presidente ha dato una grande occasione a tutti e l’AIA punta con condivisione e trasparenza a questo progetto. Noi glisicuramente loe non ci siamo tirati dietro nell’ammetterlo e mai lo faremo. Cerchiamo di commetterne sempre meno». DIFFERENZA ARBITRAGGIO EUROPA/ITALIA – «Bisognerebbe controllare i numeri. Io non cambio il mio modo di arbitrare, non trovo questa grande differenza. Se le nostre squadre hanno difficoltà dovete dirlo voi con i numeri».– «Sicuramente non siamo felici e andiamo a vedere il motivo per cui abbiamo sbagliato ...

umbertofontane2 : @ZZiliani Beh intanto Orsato non ha sbagliato solo in quel caso e in quella partita, quindi che facciamo? Lo teniam… - FalmarMr : @ZZiliani Non vedremo nulla di tutto questo, non pensi che Orsato vada alla gogna per una partita di 3 anni fa, non… - _Zimbo91 : RT @IlMonociglio: Noi invece, che alla merda ci sentiamo affini, non ci facciamo problemi a tenerci quelli del 60/61, 66/67, 71/72, 80/81,… - IlMonociglio : RT @IlMonociglio: Noi invece, che alla merda ci sentiamo affini, non ci facciamo problemi a tenerci quelli del 60/61, 66/67, 71/72, 80/81,… -