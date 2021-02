Orsato ammette l’errore sul mancato rosso a Pjanic del 2017: “ho sbagliato” (Di domenica 28 febbraio 2021) Per la prima volta un arbitro ha deciso di parlare nel corso di una giornata del campionato di Serie A, è stato il caso di Daniele Orsato, 420 partite arbitrate nel massimo torneo italiano. Collegamento con 90° minuto su RaiDue, il fischietto ha affrontato alcuni argomenti molto caldi. SU Pjanic – “Il fallo di Pjanic in Inter-Juve non serve andarlo a rivedere tre anni dopo, sicuramente è un errore, lo rividi subito con la tv”. E’ quanto riferito sull’episodio del 2017, quando non diede il secondo giallo al bianconero per il fallo su Rafinha. “La vicinanza non mi ha portato a vedere quello che poi ha mostrato la tv. L’ho vista in modo diverso, è stato un contrasto in volo e l’ho valutato male. Il Var non è potuto intervenire per cui resta l’errore”. Infine ha concluso “che gli errori capitano a tutti, ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 28 febbraio 2021) Per la prima volta un arbitro ha deciso di parlare nel corso di una giornata del campionato di Serie A, è stato il caso di Daniele, 420 partite arbitrate nel massimo torneo italiano. Collegamento con 90° minuto su RaiDue, il fischietto ha affrontato alcuni argomenti molto caldi. SU– “Il fallo diin Inter-Juve non serve andarlo a rivedere tre anni dopo, sicuramente è un errore, lo rividi subito con la tv”. E’ quanto riferito sull’episodio del, quando non diede il secondo giallo al bianconero per il fallo su Rafinha. “La vicinanza non mi ha portato a vedere quello che poi ha mostrato la tv. L’ho vista in modo diverso, è stato un contrasto in volo e l’ho valutato male. Il Var non è potuto intervenire per cui resta”. Infine ha concluso “che gli errori capitano a tutti, ...

