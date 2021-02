Orsara dà il suo addio a Zi’ Rocc | storico Capobanda del paese

(Di domenica 28 febbraio 2021) “Cono Accettullo se ne va un pezzo di storia del nostro. Lui ha fatto ed è stato la storia del Complesso Bandistico Santa Cecilia. Zi’, come lo chiamavano affettuosamente in tanti, è stato un uomo eccezionale, un’istituzione culturale didi Puglia”. Sono parole commosse quelle di Tommaso Lecce, sindaco didi Puglia, nel dare l’al “”, anima e simbolo della Banda musicale del, una delle più antiche del Sud Italia.o Accettullo, i cui funerali si svolgeranno oggi, il prossimo 19 marzo avrebbe compiuto 94 anni. Fin da giovanissimo, le sue passioni erano state due: la musica e il complesso bandistico orsarese.”, ha formato ...

