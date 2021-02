Omicidio Ilenia Fabbri, il marito avrebbe chiesto a un’amica: “conosci qualcuno che le possa fare del male” (Di domenica 28 febbraio 2021) Claudio Nanni resta indagato a piede libero per l‘Omicidio di Ilenia Fabbri, in concorso. E’ stato davvero lui a pagare qualcuno per uccidere la sua ex moglie? Di questo sembrano essere convinti gli inquirenti che stanno mettendo insieme un quadro accusatorio importante per dimostrare che è stato il Nanni ad assoldare un killer con il compito di uccidere la sua ex. Il motivo? Il denaro. Ilenia aveva iniziato un percorso legale, convinta di dover avere per il lavoro fatto negli anni per il suo ex marito, cifre importanti. Il suo legale ha confermato: si poteva arrivare a 500 mila euro. Tanto potrebbe valere la vita di Ilenia. E mentre Arianna continua a essere convinta del fatto che suo padre non abbia nulla a che fare con la morte di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 28 febbraio 2021) Claudio Nanni resta indagato a piede libero per l‘di, in concorso. E’ stato davvero lui a pagareper uccidere la sua ex moglie? Di questo sembrano essere convinti gli inquirenti che stanno mettendo insieme un quadro accusatorio importante per dimostrare che è stato il Nanni ad assoldare un killer con il compito di uccidere la sua ex. Il motivo? Il denaro.aveva iniziato un percorso legale, convinta di dover avere per il lavoro fatto negli anni per il suo ex, cifre importanti. Il suo legale ha confermato: si poteva arrivare a 500 mila euro. Tanto potrebbe valere la vita di. E mentre Arianna continua a essere convinta del fatto che suo padre non abbia nulla a checon la morte di ...

