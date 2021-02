Omicidio di Ilenia Fabbri, spunta una frase choc: 'Conosci qualcuno che possa fare male a mia moglie?' (Di domenica 28 febbraio 2021) Secondo quanto riferito da una testimone agli inquirenti, è quanto nel 2019 le avrebbe chiesto Claudio Nanni, il 53enne indagato in concorso con persona ignota per l'Omicidio della ex moglie Ilenia ... Leggi su ravennatoday (Di domenica 28 febbraio 2021) Secondo quanto riferito da una testimone agli inquirenti, è quanto nel 2019 le avrebbe chiesto Claudio Nanni, il 53enne indagato in concorso con persona ignota per l'della ex...

zazoomblog : Omicidio Ilenia Fabbri il marito avrebbe chiesto a un’amica: “conosci qualcuno che le possa fare del male” -… - PorroPaola : RT @fanpage: Omicidio Ilenia Fabbri, una testimone: 'Il marito mi chiese aiuto per farle del male' - angiuoniluigi : RT @fanpage: Omicidio Ilenia Fabbri, una testimone: 'Il marito mi chiese aiuto per farle del male' - QuotidianPost : Omicidio Ilenia Fabbri: l’assassino era già sotto casa - fanpage : Omicidio Ilenia Fabbri, una testimone: 'Il marito mi chiese aiuto per farle del male' -