Olimpia Milano-Fortitudo Bologna oggi, Serie A basket: orario, tv, programma, streaming (Di domenica 28 febbraio 2021) Un grande classico del basket della generazione più recente si fa largo nel calendario della ventesima giornata di Serie A: Olimpia Milano e Fortitudo Bologna prendono possesso del parquet del Mediolanum Forum di Assago dopo la Coppa Italia vinta dai meneghini. Si dice Milano-Fortitudo e la mente corre inevitabilmente alle due finali scudetto del 1996 e 2005, l’una vinta dall’Olimpia con Dejan Bodiroga e Rolando Blackman in campo, l’altra dalla Effe con l’ultimo tiro messo a segno da Ruben Douglas e convalidato dall’instant replay. Da allora è cambiato molto, per non dire tutto. Un protagonista di allora è ancora in campo, ed è Stefano Mancinelli, che con Pietro Aradori e Marco Cusin forma il trittico degli ex con la maglia ... Leggi su oasport (Di domenica 28 febbraio 2021) Un grande classico deldella generazione più recente si fa largo nel calendario della ventesima giornata diA:prendono possesso del parquet del Mediolanum Forum di Assago dopo la Coppa Italia vinta dai meneghini. Si dicee la mente corre inevitabilmente alle due finali scudetto del 1996 e 2005, l’una vinta dall’con Dejan Bodiroga e Rolando Blackman in campo, l’altra dalla Effe con l’ultimo tiro messo a segno da Ruben Douglas e convalidato dall’instant replay. Da allora è cambiato molto, per non dire tutto. Un protagonista di allora è ancora in campo, ed è Stefano Mancinelli, che con Pietro Aradori e Marco Cusin forma il trittico degli ex con la maglia ...

