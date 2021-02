Ok Usa al vaccino monodose Janssen, presto in Europa: come funziona e quanto è efficace (Di domenica 28 febbraio 2021) Via libera, dunque, al monodose della . Un nuovo passo verso l'ampliamento dell'offerta vaccinale nel mondo. La Food and Drug Administration (Fda) degli Stati Uniti ha approvato l'uso di emergenza (... Leggi su leggo (Di domenica 28 febbraio 2021) Via libera, dunque, aldella . Un nuovo passo verso l'ampliamento dell'offerta vaccinale nel mondo. La Food and Drug Administration (Fda) degli Stati Uniti ha approvato l'uso di emergenza (...

Agenzia_Ansa : La Fda autorizza il vaccino monodose della Johnson & Johnson. E' il terzo approvato nel Paese, ha un'efficacia del… - giusmo1 : Coronavirus, dagli Usa arriva il quarto vaccino. “Solo una dose, sarà la svolta” | Rep - RaiNews : Usa, soddisfatto #Biden dopo l'approvazione della Food and Drug Administration per l'uso del vaccino… - maisenzanima : RT @antonellaviol17: Terzo vaccino approvato in USA. Il vaccino J&J ha una buona efficacia complessiva (anche contro le varianti), si conse… - dasivo : RT @antonellaviol17: Terzo vaccino approvato in USA. Il vaccino J&J ha una buona efficacia complessiva (anche contro le varianti), si conse… -