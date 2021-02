Nuovo Stadio Roma | venerdì altro incontro in Campidoglio

(Di domenica 28 febbraio 2021) Lanon abbandona l’idea del: ecco il piano della società giallorossa dopo che ha abbandonato il progetto Tor di Valle Lanon abbandona l’idea delloanche se lascia indietro il lavoro fatto per Tor di Valle. Come riportato da Il Messaggero, la dirigenza – nella giornata di– sarà a colloquio con il sindaco Virginia Raggi: l’obiettivo è quello di presentare il progetto entro la fine dell’anno e disputare la gara inaugurale nel 2025 o 2026. Secondo il quotidiano, il budget stabilito si aggira tra i 300 e i 400 milioni: l’area ppotrebbe interessare sia Ostiense che Togliatti, Fiumicino resta sullo sfondo. Leggi su Calcionews24.com

ennemme : Eventi sportivi in tv o online in tempi di pandemia? Molto meno interesse di quanto si potesse immaginare. Personal… - Bruno_Hibou : Nuovo stadio, la Roma stacca la spina a Tor di Valle. 'Era insostenibile'. Raggi spiazzata - infoitsport : Stadio, nuovo progetto entro l’anno: i Friedkin vogliono uno stadio all’inglese - infoitsport : Stadio di proprietà, all'inglese. Nuovo progetto entro l'anno - gargalupo : “Debutto” al nuovo stadio di Losanna -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo Stadio

Agenzia ANSA

La Roma non abbandona l'idea del: ecco il piano della società giallorossa dopo che ha abbandonato il progetto Tor di ......allenatore dei rossoblù sardi al termine di settimane che per il Cagliari sono state ... CROTONE CAGLIARI: DEBUTTA SEMPLICI! Crotone Cagliari , in diretta dalloEzio Scida della città ...Tra le prime ipotesi che circolano c'è la suggestione dello stadio Flaminio, Tor Vergata fino ad arrivare ad Ostiense, Laurentino e la sorpresa Fiumicino.Aveva 85 anni. Con il padre aveva collaborato ai progetti della nuova stazione di Lambrate, della ricostruzione del Pac e dei supermercati Esselunga ...