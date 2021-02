Nuovo DPCM, verso il via libera delle Regioni al testo del governo. Entro martedì il varo. Cosa cambia per la scuola. BOZZA (Di domenica 28 febbraio 2021) La conferenza delle Regioni, a quanto si apprende, ha inviato ieri il parere al DPCM che il governo ha in programma di emanare la prossima settimana L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 28 febbraio 2021) La conferenza, a quanto si apprende, ha inviato ieri il parere alche ilha in programma di emanare la prossima settimana L'articolo .

petergomezblog : Nuovo Dpcm, la bozza: no all’apertura serale di bar e ristoranti, stop a barbieri e parrucchieri in zona rossa, le… - sole24ore : Nuovo #Dpcm: ecco tutte le misure che entreranno in vigore dal 6 marzo e saranno applicate per un mese (quindi anch… - stebellentani : Operazione riuscita. State tutti parlando ossessivamente di 50 persone (100? 200?) e si parlerà di questo per 2-3 g… - claudio_2022 : RT @GiancarloDeRisi: La Lega contro la linea Draghi. Salvini: 'Basta, non starò zitto'. Il giorno in cui si riunisce la cabina di regia sul… - Dome689 : RT @TgLa7: ??#Covid: firma nuovo #DPCM attesa tra lunedì e martedì -