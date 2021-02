Nuovo DPCM e regioni in zona arancione dal 1 marzo: cosa si può fare (Di domenica 28 febbraio 2021) Terza Ondata Covid. Superati i 20 mila contagi Covid giornalieri per la prima volta dopo quasi due mesi. Dal Nuovo monitoraggio dell’ISS emerge un indice di contagio Rt medio a 0,99, ma con 10 regioni che hanno un indice Rt superiore alla soglia di guardia di 1, di cui 5 a rischio molto alto: Abruzzo, Lombardia, Marche, Piemonte e ancora Umbria. Da lunedì primo marzo cambi di colore: Lombardia, Piemonte e Marche entrano in zona arancione, Basilicata e Molise finiscono in area rossa. In rosso Siena e La Maddalena. arancione scuro per l’area metropolitana di Bologna. Atteso il Nuovo DPCM che sarà in vigore dal 6 marzo al 6 aprile e renderà di fatto la Pasqua blindata. Vediamo cosa si può ... Leggi su pensionipertutti (Di domenica 28 febbraio 2021) Terza Ondata Covid. Superati i 20 mila contagi Covid giornalieri per la prima volta dopo quasi due mesi. Dalmonitoraggio dell’ISS emerge un indice di contagio Rt medio a 0,99, ma con 10che hanno un indice Rt superiore alla soglia di guardia di 1, di cui 5 a rischio molto alto: Abruzzo, Lombardia, Marche, Piemonte e ancora Umbria. Da lunedì primocambi di colore: Lombardia, Piemonte e Marche entrano in, Basilicata e Molise finiscono in area rossa. In rosso Siena e La Maddalena.scuro per l’area metropolitana di Bologna. Atteso ilche sarà in vigore dal 6al 6 aprile e renderà di fatto la Pasqua blindata. Vediamosi può ...

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo DPCM Boccia: "Chi liquida Conte sbagli" Lo sostiene in una intervista al Corriere della Sera Francesco Boccia, Pd, ex ministro degli Affari regionali nel Conte II 'Nuovo Dpcm? E' giusto che Draghi continui sulla linea del rigore. Quando c'...

Riapertura dei Musei civici di Genova in totale sicurezza Chiossone, mentre stiamo mettendo a punto ulteriori iniziative negli altri musei " commenta l'assessore alle Politiche culturali Barbara Grosso " ci auguriamo che la bozza del nuovo Dpcm venga ...

Draghi, nuovo Dpcm: spostamenti, cinema, palestre. Regole per le zone rosse, arancioni e gialle Corriere della Sera DPCM Draghi marzo 2021: ci sarà la conferenza stampa? Ci sarà la conferenza stampa sul nuovo DPCM Draghi atteso entro domani 1° marzo 2021? La risposta è no (secondo le indiscrezioni). Draghi non sembra intenzionato a seguire il filo di Conte sulle ...

"Mezz'ora in più" e "Mezz'ora in più/Il mondo che verrà" su Rai3 Aumenta il contagio da Covid-19 e il governo si accinge a varare un nuovo Dpcm che definirà le misure di contenimento fino a Pasqua. La campagna vaccinale prosegue a rilento nell'Unione Europea, che ...

