Nuova spettacolare eruzione dell' Etna | settimo parossismo in pochi giorni

AGI - Altro spettacolare evento eruttivo al cratere di sud-est dell'Etna, il settimo parossismo nel giro di pochi giorni. Nelle prime ore della mattina di oggi, infatti, una Nuova attività di fontana di lava con emissione di cenere è stata registrata dalla sala operativa dell'Ingv di Catania. La nube di cenere prodotta si è poi dispersa in direzione est-sud-est. La prima esplosione, che ha marcato l'inizio di questo nuovo episodio eruttivo, è avvenuta alle 7.55. Dalle 11.20 l'ampiezza media del tremore vulcanico ha subito un nuovo incremento verso valori elevati. La sorgente permane al cratere di sud-est a una quota di 2800 metri.

