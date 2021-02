Nuoto, Federica Pellegrini va veloce nel test dei 200 sl in vasca corta a Verona (Di domenica 28 febbraio 2021) Federica Pellegrini si prepara per la sua presenza, da super ospite, al Festival di Sanremo 2021, ma lavora alacremente per quello che è il suo grande obiettivo: le Olimpiadi di Tokyo. Non è un mistero, la pandemia ha complicato tanto la vita agonistica a Federica per il posticipo dei Giochi che secondo le sue intenzioni saranno la chiosa della sua straordinaria carriera e per la positività al Covid che l’ha colpita a ottobre del 2020. Una nuova sfida da vincere per la campionessa di Spinea, l’ennesima di una storia agonistica infinita. L’azzurra, dunque, si prepara a Verona per quel che saranno gli Assoluti primaverili a Riccione che assegneranno il pass a Cinque Cerchi (31 marzo-3 aprile) con grande determinazione. Lo si evince dall’ottimo test, nell’ambito delle gare regionali in ... Leggi su oasport (Di domenica 28 febbraio 2021)si prepara per la sua presenza, da super ospite, al Festival di Sanremo 2021, ma lavora alacremente per quello che è il suo grande obiettivo: le Olimpiadi di Tokyo. Non è un mistero, la pandemia ha complicato tanto la vita agonistica aper il posticipo dei Giochi che secondo le sue intenzioni saranno la chiosa della sua straordinaria carriera e per la positività al Covid che l’ha colpita a ottobre del 2020. Una nuova sfida da vincere per la campionessa di Spinea, l’ennesima di una storia agonistica infinita. L’azzurra, dunque, si prepara aper quel che saranno gli Assoluti primaverili a Riccione che assegneranno il pass a Cinque Cerchi (31 marzo-3 aprile) con grande determinazione. Lo si evince dall’ottimo, nell’ambito delle gare regionali in ...

