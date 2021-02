“Notizie dal mondo” il western che emoziona (Di domenica 28 febbraio 2021) Erano anni che non ci emozionavamo per un film di genere western, ma davanti alla perfezione stilistica di “Notizie dal mondo” il film del regista Paul Greengrass – aiutato alla sceneggiatura da Luke Davies – tratto da un bel romanzo di Paulette Jiles che in Italia è edito dalla ottima editrice Neri Pozza, abbiamo ritrovato il sentiment proprio del genere. Jefferson Kyle Kidd (il fenomenale Tom Hanks) è un capitano sudista in congedo arresosi a Galveston che ora gira la frontiera leggendo per pochi spiccioli le Notizie narrate tratte dalle gazzette. Il giorno dopo avere svolto il suo officio a Wichita Falls – Texas settentrionale, 1870 – s’imbatte in una ragazzina, scampata ad un agguato, dai tratti teutonici ma dalla lingua e cultura kiowa: in principio Johanna Leonberger (la rivelazione Helena ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 28 febbraio 2021) Erano anni che non civamo per un film di genere, ma davanti alla perfezione stilistica di “dal” il film del regista Paul Greengrass – aiutato alla sceneggiatura da Luke Davies – tratto da un bel romanzo di Paulette Jiles che in Italia è edito dalla ottima editrice Neri Pozza, abbiamo ritrovato il sentiment proprio del genere. Jefferson Kyle Kidd (il fenomenale Tom Hanks) è un capitano sudista in congedo arresosi a Galveston che ora gira la frontiera leggendo per pochi spiccioli lenarrate tratte dalle gazzette. Il giorno dopo avere svolto il suo officio a Wichita Falls – Texas settentrionale, 1870 – s’imbatte in una ragazzina, scampata ad un agguato, dai tratti teutonici ma dalla lingua e cultura kiowa: in principio Johanna Leonberger (la rivelazione Helena ...

