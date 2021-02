“Non sono al sicuro”: dimessa nonostante la richiesta d’aiuto, si suicida (Di domenica 28 febbraio 2021) Brooke si è suicidata a 16 anni, tre giorni prima l’adolescente aveva chiesto ai medici di poter rimanere in ospedale per timore di sé stessa. Il tabloid britannico ‘Mirror‘ racconta la storia di Brooke Firth, una ragazza di 16 anni che nel 2017 si è tolta la vita. Si tratta di un racconto che mostra L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di domenica 28 febbraio 2021) Brooke si èta a 16 anni, tre giorni prima l’adolescente aveva chiesto ai medici di poter rimanere in ospedale per timore di sé stessa. Il tabloid britannico ‘Mirror‘ racconta la storia di Brooke Firth, una ragazza di 16 anni che nel 2017 si è tolta la vita. Si tratta di un racconto che mostra L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

