"Non riesco a capire". C'è Posta per Te, Gerry Scotti non si trattiene. Succede durante la puntata, tutti se ne sono accorti (Di domenica 28 febbraio 2021) A C'è Posta per Te, come tutti sanno, ogni sabato vengono presentate diverse storie di persone comuni. Storie d'amore difficili, amicizie perdute e poi ritrovate, matrimoni in crisi e contrasti familiari che sembrano insuperabili. E ogni volta, va detto non sempre ma quasi, Maria De Filippi, con il suo 'tatto' e la sua indiscutibile professionalità, riesce a portare quel cambiamento che altrimenti, forse, non si sarebbe mai realizzato. Nella puntata di sabato 27 febbraio 2021, Maria è stata affiancata nel delicato compito da uno dei presentatori più apprezzati da critica e pubblico. Mai volgare, sorriso sincero e contagioso, una carriera fatta di ben 99 programmi, mica bruscolini. Di chi stiamo parlando? Ma è chiaro! Di Gerry Scotti, un uomo una garanzia per Mediaset che se lo è 'coccolato' fin dal ...

