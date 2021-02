“Non ha chance”. GF Vip, scoppia la bomba alla vigilia della finalissima. La tensione vola alle stelle (Di domenica 28 febbraio 2021) GF Vip, a poche ore dalla finalissima la tensione sale. E il cerchio ormai si stringe. E, come è giusto che sia, aumentano le indiscrezioni sul vincitore. In queste ore è saltata fuori un’altra notizia sulla modella brasiliana. Su Wikipedia è stata pubblicata la classifica finale della quinta edizione del reality show e dovrebbe essere proprio Dayane Mello a vincere il GF Vip. Secondo Wikipedia Pierpaolo Pretelli arriverebbe secondo, solamente terzo Tommaso Zorzi. A non salire sul podio, invece, Samantha De Grenet, Stefania Orlando, Andrea Zelletta e Rosalinda Cannavó. Ovviamente la notizia non è certa, perché tutti sanno che chiunque può accedere alle pagine di wikipedia per cambiarle a proprio piacimento, ma sui social qualcuno ha ‘gridato allo scandalo’ e commentato la ‘notizia’ di ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 28 febbraio 2021) GF Vip, a poche ore dlasale. E il cerchio ormai si stringe. E, come è giusto che sia, aumentano le indiscrezioni sul vincitore. In queste ore è saltata fuori un’altra notizia sulla mobrasiliana. Su Wikipedia è stata pubblicata la classifica finalequinta edizione del reality show e dovrebbe essere proprio Dayane Mello a vincere il GF Vip. Secondo Wikipedia Pierpaolo Pretelli arriverebbe secondo, solamente terzo Tommaso Zorzi. A non salire sul podio, invece, Samantha De Grenet, Stefania Orlando, Andrea Zelletta e Rosalinda Cannavó. Ovviamente la notizia non è certa, perché tutti sanno che chiunque può accederepagine di wikipedia per cambiarle a proprio piacimento, ma sui social qualcuno ha ‘gridato allo scandalo’ e commentato la ‘notizia’ di ...

