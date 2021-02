Non funziona il sito del Reddito di Cittadinanza il 28 febbraio, saldo al numero verde (Di domenica 28 febbraio 2021) In questo ultimo giorno del mese di febbraio non funziona il sito del Reddito di Cittadinanza o almeno non per tutti coloro che stanno tentando l’accesso alla piattaforma, magari solo per conoscere il saldo dell’importo presente sulla carta personale. Fermo restando che delle anomalie reali ci sono, come verificato anche dalla nostra redazione, c’è pure da dire che esiste una modalità altra per ottenere l’importante informazione. Cosa succede al sito del RDC In questa domenica 28 febbraio sta capitando quanto segue: più cittadini che stanno tentando di entrare nel portale ufficiale per la misura di contenimento visualizzano un messaggio di errore identico o molto simile a quello presenta nell’immagine di inizio articolo. L’accesso con Spid ... Leggi su optimagazine (Di domenica 28 febbraio 2021) In questo ultimo giorno del mese dinonildeldio almeno non per tutti coloro che stanno tentando l’accesso alla piattaforma, magari solo per conoscere ildell’importo presente sulla carta personale. Fermo restando che delle anomalie reali ci sono, come verificato anche dalla nostra redazione, c’è pure da dire che esiste una modalità altra per ottenere l’importante informazione. Cosa succede aldel RDC In questa domenica 28sta capitando quanto segue: più cittadini che stanno tentando di entrare nel portale ufficiale per la misura di contenimento visualizzano un messaggio di errore identico o molto simile a quello presenta nell’immagine di inizio articolo. L’accesso con Spid ...

