Non esistono vaccini di serie A e serie B. Novelli fa il punto su AstraZeneca e J&J (Di domenica 28 febbraio 2021) È di ieri la notizia che negli Stati Uniti molte persone "storcono" il naso all'idea di vaccinarsi con il nuovo vaccino di Johnson & Johnson appena autorizzato dall'Fda. Qualcosa di simile sta accadendo in Europa e in Italia per il vaccino AstraZeneca. In altri Paesi le persone si vaccinano con prodotti Russi, Cinesi e Indiani. Ma i vaccini sono tutti uguali? Tutti conferiscono un'immunità che protegge dalla malattia e dalla infezione? Ci sono vaccini di serie A e vaccini di serie B? Queste le domande che ci vengono poste ogni giorno sui media e dalla società. Chiariamo subito – a scanso di equivoci – che i vaccini non sono tutti uguali e non possono esserlo, in quanto farmaci biologici. Non esiste un vaccino "migliore", ma ...

Ultime Notizie dalla rete : Non esistono Mascherine Ffp2, il test choc: "Modelli quasi tutti non a norma" Sarebbe opportuno che il marchio CE non fosse solo l'acquisizione di un' autocertificazione, ma fosse una valutazione reale a monte di quanto dichiarato dalle aziende. Le criticità esistono ...

Pensare ancora al primo amore: perché succede e cosa significa ... perché molto spesso pensare ancora al primo amore non si traduce in alcun tipo di azione, ma resta " appunto " solo un pensiero . Credits: Foto di Pexels - Becerra Govea Photo Piuttosto, esistono ...

Per la rigenerazione urbana non esistono le condizioni Gente e Territorio L’illusione della validità. Perché una storia coerente non necessariamente è anche vera Tutti siamo preda dell’“euristica della rappresentatività”, strategia cognitiva che influenza le nostre previsioni. Ma più di tutti lo sono gli esperti ...

Haxa: incontro con Nicolò Pelizzon Abbiamo avuto occasione di scambiare quattro chiacchiere con Nicolò Pellizzon, scrittore e artista veronese in uscita in questi giorni col terzo e conclusivo volume della sua saga Haxa ...

