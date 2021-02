Non è una casa, schiaffo alla miseria di Carlo De Benedetti: si fa questo "regalino", a 62 milioni | Guarda (Di domenica 28 febbraio 2021) Ma quale crisi? Ma quale pandemia? Nessun problema per Carlo De Benedetti, editore di Domani, che si "concede" un regalino: trattasi di uno yacht di 72 metri grazie al quale potrà godersi la prossima estate "dribblando" le restrizioni dovute al coronavirus. Già, al tempo della pandemia, avere una barca tutta propria cambia la vita. Figurarsi uno yacht di dimensioni pazzesche. La notizia dell'acquisto era stata anticipata da Dagospia: l'Ingegnere per accaparrarselo ha speso la modica cifrettina di 62 milioni e 900 mila euro. E ora, ecco che piovono anche le fotografie del natante, pubblicate dal rotocalco Oggi. Si tratta di uno yacht interamente personalizzabile e lavorato dai cantieri genovesi Tankoa. Per inciso, De Benedetti ha da sempre una grande passione per le barche: ne possiede già una di 50 ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 28 febbraio 2021) Ma quale crisi? Ma quale pandemia? Nessun problema perDe, editore di Domani, che si "concede" un: trattasi di uno yacht di 72 metri grazie al quale potrà godersi la prossima estate "dribblando" le restrizioni dovute al coronavirus. Già, al tempo della pandemia, avere una barca tutta propria cambia la vita. Figurarsi uno yacht di dimensioni pazzesche. La notizia dell'acquisto era stata anticipata da Dagospia: l'Ingegnere per accaparrarselo ha speso la modica cifrettina di 62e 900 mila euro. E ora, ecco che piovono anche le fotografie del natante, pubblicate dal rotocalco Oggi. Si tratta di uno yacht interamente personalizzabile e lavorato dai cantieri genovesi Tankoa. Per inciso, Deha da sempre una grande passione per le barche: ne possiede già una di 50 ...

stanzaselvaggia : Esattamente un anno fa, il 27 febbraio 2020, partiva la campagna “Milano non si ferma”. Dopo un anno e 100 000 mort… - fanpage : Caro Grande Fratello, non si scherza con i colori dell'arcobaleno (e non esiste una 'sensibilità omosessuale') di… - Eurosport_IT : “Proprio lui parlava di razzismo in Svezia, perché il suo cognome era diverso da quello degli altri, divertente! Io… - tintis_monica : RT @RenzoMattei: Non denigrate l'autointervista, è una conversazione con qualcuno che amo. - _Mikii01_ : Oggi inizia una nuova avventura, anche se non ci vedi noi siamo nella tasca a destra in alto. In bocca al lupo @MetaErmal ?? -