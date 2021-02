Non c’è vera ripresa senza trasparenza fiscale (Di domenica 28 febbraio 2021) Un’inchiesta giornalistica rivela gli orrori finanziari del Lussemburgo, un paradiso fiscale nel cuore dell’Europa. È urgente cambiare profondamente il sistema economico. Leggi Leggi su internazionale (Di domenica 28 febbraio 2021) Un’inchiesta giornalistica rivela gli orrori finanziari del Lussemburgo, un paradisonel cuore dell’Europa. È urgente cambiare profondamente il sistema economico. Leggi

