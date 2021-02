No Time To Die: 1000 dollari a chi guarderà tutta la saga di 007 prima dell'uscita dell'ultimo film (Di domenica 28 febbraio 2021) I film di James Bond sono tra i più famosi al mondo e ora i fan possono essere pagati 1000 dollari per guardarli prima dell'uscita di No Time To Die. Quando No Time To Die uscirà nelle sale cinematografiche questo autunno segnerà il 25 ° film ufficiale di James Bond e ora i fan possono chiedere di essere pagati ben 1000 dollari per guardare tutti i film di 007 prima dell'uscita dell'ultimo capitolo interpretato da Daniel Craig. Il sito Nerd Bear sta cercando un super fan di James Bond pronto per accettare la sfida: sei diversi attori nei panni di Bond e ... Leggi su movieplayer (Di domenica 28 febbraio 2021) Idi James Bond sono tra i più famosi al mondo e ora i fan possono essere pagatiper guardarlidi NoTo Die. Quando NoTo Die uscirà nelle sale cinematografiche questo autunno segnerà il 25 °ufficiale di James Bond e ora i fan possono chiedere di essere pagati benper guardare tutti idi 007capitolo interpretato da Daniel Craig. Il sito Nerd Bear sta cercando un super fan di James Bond pronto per accettare la sfida: sei diversi attori nei panni di Bond e ...

