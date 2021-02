Nicole Kidman su “Australia”: “la miglior esperienza della mia carriera” (Di domenica 28 febbraio 2021) Non è un mistero che tra Nicole Kidman e il regista Baz Luhrmann ci sia un rapporto lavorativo speciale. Dopo aver lavorato insieme su “Moulin Rouge!” i due sono infatti tornati a collaborare qualche anno dopo sul set di “Australia”. In entrambi i casi si trattava di film di grande qualità, che hanno avuto un ottimo riscontro in tutto il mondo. La Kidman ha dichiarato di non aver neanche letto la sceneggiatura di “Australia”, perché era scritta da Baz, e quindi si fidava ciecamente della sua qualità. Il film di Luhrmann, che sarà trasmesso stasera alle 21,10 su Rai Movie, è ambientato nel periodo antecedente allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Una nobildonna inglese (Nicole Kidman) si reca in Australia per ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 28 febbraio 2021) Non è un mistero che trae il regista Baz Luhrmann ci sia un rapporto lavorativo speciale. Dopo aver lavorato insieme su “Moulin Rouge!” i due sono infatti tornati a collaborare qualche anno dopo sul set di “”. In entrambi i casi si trattava di film di grande qualità, che hanno avuto un ottimo riscontro in tutto il mondo. Laha dichiarato di non aver neanche letto la sceneggiatura di “”, perché era scritta da Baz, e quindi si fidava ciecamentesua qualità. Il film di Luhrmann, che sarà trasmesso stasera alle 21,10 su Rai Movie, è ambientato nel periodo antecedente allo scoppioSeconda Guerra Mondiale. Una nobildonna inglese () si reca inper ...

