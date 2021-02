“Nelle scuole arrivano mascherine scomode e maleodoranti”: alcuni presidi non le danno agli studenti. Il caso sul tavolo del ministero (Di domenica 28 febbraio 2021) Le mascherine distribuite dal commissario straordinario Domenico Arcuri Nelle scuole finiscono sul tavolo del ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, pronto a prendere in mano la questione. A sollevare il caso è un’interrogazione parlamentare dell’onorevole leghista Roberto Turri a cui molti dirigenti scolastici del Veneto si sono rivolti dopo aver tentato invano di comunicare con Arcuri. Il problema è noto a chi vive nel mondo della scuola: degli 11 milioni di dispositivi che sono distribuiti ogni giorno tra i banchi, migliaia di mascherine vengono buttate via dai genitori o nemmeno distribuite dai presidi perché non sono adatte ai volti dei bambini; son fastidiose o peggio ancora maleodoranti. Di conseguenza mamma e papà comprano la classica ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 28 febbraio 2021) Ledistribuite dal commissario straordinario Domenico Arcurifiniscono suldel ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, pronto a prendere in mano la questione. A sollevare ilè un’interrogazione parlamentare dell’onorevole leghista Roberto Turri a cui molti dirigenti scolastici del Veneto si sono rivolti dopo aver tentato invano di comunicare con Arcuri. Il problema è noto a chi vive nel mondo della scuola: degli 11 milioni di dispositivi che sono distribuiti ogni giorno tra i banchi, migliaia divengono buttate via dai genitori o nemmeno distribuite daiperché non sono adatte ai volti dei bambini; son fastidiose o peggio ancora. Di conseguenza mamma e papà comprano la classica ...

