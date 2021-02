Nel Mediterraneo un naufragio e 15 morti Sulla Sea-Watch 363 persone

Leggi su ilmanifesto

(Di domenica 28 febbraio 2021) Non c'è giorno di riposo per chi fugge dalla Libia. In questa domenica drammatica almeno sette imbarcazioni hanno lasciato il paese nordafricano: tre sono state soccorse dalla Sea-3, tre sono state avvistate dall'aereo civile Moonbird e al momento sono in mare, un'altra si è ribaltata a cinque chilometri dalle coste libiche. Trasportava 110e secondo l'Oim, che ha raccolto le testimonianze dei sopravvissuti, almeno 15 sono morte. Alarm Phone (Ap) aveva lanciato l'Sos nella notte, ma per molte …