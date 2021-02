Nel governo che gestirà i 32 miliardi del Recovery fund le Marche invisibili ottengono un solo sottosegretario: siamo condannati all'oblio (Di domenica 28 febbraio 2021) I conti della serva sono presto fatti e anche stavolta, tanto per cambiare, le Marche vengono messe direttamente all'angolo. Ha ragione l'ex senatrice ed europarlamentare del Pri, Luciana Sbarbati: '... Leggi su corriereadriatico (Di domenica 28 febbraio 2021) I conti della serva sono presto fatti e anche stavolta, tanto per cambiare, levengono messe direttamente all'angolo. Ha ragione l'ex senatrice ed europarlamentare del Pri, Luciana Sbarbati: '...

Mov5Stelle : IN UNA SETTIMANA DI GOVERNO ABBIAMO GIÀ SVENTATO DIVERSI AGGUATI La mission del MoVimento 5 Stelle è stare nelle i… - fattoquotidiano : Disarcionato nel passaggio dal governo Conte a quelle di Mario Draghi, l’ex ministro M5S della Giustizia, Alfonso B… - carlaruocco1 : RENZI CHIARISCA I SUOI RAPPORTI CON IL PRINCIPE BIN SALMAN In piena crisi di governo #Renzi dialogava ed elogiava… - StinaVik : RT @marioaf18: @carlakak #Lombardi entra nella maggioranza in Regione, i grillini scaricano la #Raggi. #Minniti entra a Leonardo, #Cingolan… - Giobegood : RT @joem5s: Nel talk di Del Debbio un ristoratore ha dichiarato di aver ricevuto il ristoro di 36.000 euro dal Governo Conte. Panico in stu… -